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02:00, 3 апреля 2023Из жизни

Пристрастившегося к сырому мясу и тестикулам мужчину прозвали «Королем яичек»

«Король яичек» прославился видео, в которых он поедает сырое мясо и тестикулы

Американца, пристрастившегося к диете из сырого мяса, яиц и органов животных, прозвали «Королем яичек». Об этом сообщает издание Daily Mirror.

31-летний Поли Лонг из Филадельфии прославился в интернете, когда в апреле 2022 года выложил в сеть видео, в котором поедает сырые козьи тестикулы. У Лонга необычная диета: в нее входят по преимуществу сырое мясо и молочные продукты. Мужчина утверждает, что такое питание радикально изменило его тело и самочувствие.

Лонг перешел на «мясную» диету из-за расстройства пищеварения. Несколько лет назад он начал наблюдать за блогерами, которые перестали есть растительную пищу и перешли на сырое мясо, чтобы избавиться от недомоганий и иммунных заболеваний. Мужчина утверждает, что после изменения рациона исчезли его проблемы с желудком и кишечником, поднялся уровень тестостерона, стало больше сил и энергии, улучшилось состояние кожи, а тело стало более подтянутым.

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В день Пол съедает от шести до восьми сырых или приготовленных яиц, от четырех до шести кусков бекона, большой стейк или какой-то орган — чаще всего сердце, печень или тестикулы, — а также целую запеченную курицу или полкило сырого лосося, пол-литра козьего молока и немного сливочного масла.

У мужчины появилось много недоброжелателей из-за того, что многие считают его видео с поеданием сырых органов и мяса неприятными для просмотра, а саму диету — потенциально опасной. Однако Лонг убежден, что многим его рацион поможет решить проблемы со здоровьем и перевести свою жизнь на качественно новый уровень.

Цель не в том, чтобы есть странные продукты, и набирать популярность на шок-контенте. Я развиваю свою платформу, чтобы распространить важную информацию. Я хочу помочь людям и сделать мир лучше. Многие умирают еще до смерти и проживают свою повседневную жизнь словно зомби. Моя задача вывести из этого состояния как можно больше людей и сделать их здоровыми.

Поли Лонгамбассадор необычной диеты из сырого мяса

Лонг уже некоторое время живет на Бали вместе со своей девушкой и их маленьким сыном. Мужчина зарабатывает на жизнь созданием контента, который популяризирует его диету.

Полностью мясная диета, или «диета плотоядных» набирает популярность уже несколько лет. В соцсетях насчитываются тысячи публикаций с хештэгом #meatheals (#мясолечит). Последователи этой диеты считают, что рацион, целиком состоящий из мяса, рыбы и некоторых молочных продуктов, дополненный чистой питьевой водой, способен решить многие проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось о мужчине из США, который 166 дней питался исключительно сырым мясом и яйцами. Подписчики начали опасаться за психическое здоровье мужчины.

Антонина Черташ
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