Мужчина 166 дней ел исключительно сырое мясо и оказался на грани безумия

Daily Star: блогер из США полгода питался исключительно сырым мясом и напугал подписчиков

Видеоблогер из США 166 дней питался исключительно сырыми курицей, рыбой и говядиной и напугал подписчиков. Об этом сообщает Daily Star.

Пользователь Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) @rawmeatexperiment начал питаться сырым мясом в конце прошлого года. Его типичный прием пищи состоит из сырых стейков, сырой рыбы и сырых куриных грудок. Мужчина запивает еду яичными желтками, парным молоком и водой из натуральных источников.

@rawmeatexperiment шутит, что будет придерживаться мясной диеты, пока не умрет от бактерий, и делает это уже более полугода. Необычный эксперимент принес ему 144 тысячи подписчиков, многие из которых сомневаются в его безопасности и психическом здоровье. Они утверждают, что его посты становятся все более и более странными. «Посмотрите на эту страницу и скажите мне: он не в себе, слегка тронулся умом, или находится на грани безумия?» — интересуется один из них в комментариях к постам @rawmeatexperiment. «Пей больше воды, брат», — советует блогеру другой.

Ранее сообщалось, что выходец из Ливана, перебравшийся в США, рассказал о своей диете, почти целиком состоящей из сырого мяса. Он пробовал стать веганом и перейти на растительную пищу, но это не пошло на пользу его здоровью.