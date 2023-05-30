Стало известно о значительном росте цен на авиабилеты в России

«Koкос Group»: цены на авиабилеты в 2023 году выросли почти на 40 процентов

Средняя стоимость авиабилетов в России в 2023 году в сравнении с 2022-м выросла на 39 процентов. Об этом «Известиям» рассказали специалисты группы компаний «Koкос Group».

Так, в 2021 году авиабилеты в среднем стоили 5,6 тысячи рублей, в 2022-м — 4,7 тысячи рублей, а в 2023-м — 7,5 тысячи рублей. Эксперты подчеркнули, что рост цен в этом сегменте зависит от большого количества факторов, в частности, от инфляции, реорганизации программ лояльности у российских и иностранных перевозчиков.

Более того, на значительное увеличение стоимости авиабилетов повлияло и изменение маршрутов из России за границу и обратно в связи с закрытием воздушных пространств. Вследствие чего почти на всех рейсах возросло время перелетов минимум на несколько часов. Также, чтобы добраться до необходимого места, россиянам теперь приходится делать пересадки.

«Что касается перспектив в этой области, то мы ожидаем, что до конца года будет наблюдаться рост цен на 20–30 процентов», — заявил глава компании Александр Шокуров. По его словам, это связано с повышением интереса и покупательской активности людей к новым туристическим направлениям, а также появлением возможностей к посещению все большего числа стран после снятия коронавирусных ограничений.

Ранее в мае вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин дал рекомендации планирующим путешествие за рубеж россиянам. Эксперт посоветовал пользоваться предложениями раннего бронирования, предполагающими существенные скидки, а также обратить внимание на предложения туроператоров.

