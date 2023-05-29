Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:00, 30 мая 2023Путешествия

Планирующим путешествие за рубеж россиянам дали совет

В Союзе туриндустрии порекомендовали россиянам бронировать туры заранее

Фото: Juergen Tap / HOCH ZWEI / Globallookpress.com

Планирующим путешествие за рубеж летом россиянам стоит пользоваться предложениями раннего бронирования, предполагающими существенные скидки, а также обратить внимание на предложения туроператоров, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказал, от чего зависит цена на международные путешествия.

«Сейчас цена путешествий напрямую зависит от волатильности курсов валют и ограниченности международного воздушного сообщения, инфляция тоже привела к повышению цен. Если говорить о доступности путешествий, то рекомендации следующие: доверять организацию путешествий турагентам и туроператорам, рассматривать акции раннего бронирования, когда скидки достигают 10-40%, либо смотреть на текущие предложения со скидками, хотя сейчас количество "горящих" туров заметно сократилось и, конечно, смотреть на авиаперелеты», — объяснил он.

Цена на перелет в международном путешествии сейчас может составлять 50-70% общей стоимости тура

Дмитрий Горин

Говоря о бюджетных направлениях для путешествий, Горин привел в пример Египет, который, по его словам, предлагает доступные варианты.

«Можно рассматривать более бюджетные двух- и трехзвездочные отели. Например, цены на туры в Египет для двоих на неделю в трехзвездочном отеле "все включено" с учетом перелета и страховки начинаются от 107 тысяч рублей. Можно рассматривать и специальные предложения по направлениям, где традиционно есть специальные скидки: например, с учетом сезонности ОАЭ могут предлагать специальные цены, есть и специальные цены в Египте. Турция, несмотря на общий тренд к повышению цен, весной тоже предлагала скидки», — уточнил эксперт.

Международные туры подорожали на 10-30% по сравнению с предыдущим годом. Стоит также наблюдать и за курсом валют: например, в первой декаде мая было укрепление рубля

Дмитрий Горинвице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

Ранее россиянам назвали действенные способы сэкономить при покупке авиабилетов. Так, эксперты российской авиаотрасли рассказали, что перелет на самолете с понедельника по четверг обойдется дешевле. Они также порекомендовали путешественникам брать билеты на высокий сезон или праздничные дни за несколько месяцев до вылета.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Кирилл Садовский
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленский заявил об утверждении сроков начала наступления ВСУ. Успех Украины под вопросом из-за нехватки вооружения
    Жители Подмосковья сообщили о звуках взрывов
    Голый мужчина прогулялся по детской площадке в Москве и попал на видео
    В Москве беспилотник врезался в жилой дом
    Российский «Солнцепек» поразил два опорных пункта ВСУ
    Пушков раскрыл попытку США оставить в тайне неприятный факт
    Во Флориде произошла стрельба
    МИД обвинил британские спецслужбы в поиске наемников для Киева
    Назван экологичный способ защиты от насекомых
    Обнаружено свидетельство редкого распада бозона Хиггса
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.