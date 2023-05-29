Планирующим путешествие за рубеж россиянам дали совет

В Союзе туриндустрии порекомендовали россиянам бронировать туры заранее

Планирующим путешествие за рубеж летом россиянам стоит пользоваться предложениями раннего бронирования, предполагающими существенные скидки, а также обратить внимание на предложения туроператоров, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказал, от чего зависит цена на международные путешествия.

«Сейчас цена путешествий напрямую зависит от волатильности курсов валют и ограниченности международного воздушного сообщения, инфляция тоже привела к повышению цен. Если говорить о доступности путешествий, то рекомендации следующие: доверять организацию путешествий турагентам и туроператорам, рассматривать акции раннего бронирования, когда скидки достигают 10-40%, либо смотреть на текущие предложения со скидками, хотя сейчас количество "горящих" туров заметно сократилось и, конечно, смотреть на авиаперелеты», — объяснил он.

Цена на перелет в международном путешествии сейчас может составлять 50-70% общей стоимости тура

Дмитрий Горин

Говоря о бюджетных направлениях для путешествий, Горин привел в пример Египет, который, по его словам, предлагает доступные варианты.

«Можно рассматривать более бюджетные двух- и трехзвездочные отели. Например, цены на туры в Египет для двоих на неделю в трехзвездочном отеле "все включено" с учетом перелета и страховки начинаются от 107 тысяч рублей. Можно рассматривать и специальные предложения по направлениям, где традиционно есть специальные скидки: например, с учетом сезонности ОАЭ могут предлагать специальные цены, есть и специальные цены в Египте. Турция, несмотря на общий тренд к повышению цен, весной тоже предлагала скидки», — уточнил эксперт.

Международные туры подорожали на 10-30% по сравнению с предыдущим годом. Стоит также наблюдать и за курсом валют: например, в первой декаде мая было укрепление рубля Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

Ранее россиянам назвали действенные способы сэкономить при покупке авиабилетов. Так, эксперты российской авиаотрасли рассказали, что перелет на самолете с понедельника по четверг обойдется дешевле. Они также порекомендовали путешественникам брать билеты на высокий сезон или праздничные дни за несколько месяцев до вылета.