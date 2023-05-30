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22:14, 30 мая 2023Россия

В Совфеде объяснили пользу системы ГЛОНАСС в беспилотниках

Сенатор Шейкин: система ГЛОНАСС в беспилотниках позволит определять их принадлежность

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Член конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин объяснил пользу применения государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в беспилотниках. По его словам, она позволит определять их принадлежность по принципу «свой-чужой», передает РИА Новости.

«Применение такой системы, позволит нам использовать принцип" свой-чужой ", то есть определять беспилотное воздушное судно, чье перемещение по стране согласовано и не несет опасности для граждан», — уточнил сенатор.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич заявил в беседе с агентством, что компания готова максимально оперативно запустить мониторинг беспилотников на территории России, что позволит обезопасить применение БПЛА.

Утром 30 мая Москву атаковали БПЛА, повреждения получили три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. По словам мэра города Сергея Собянина, никто серьезно не пострадал.

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    Марина Совина
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