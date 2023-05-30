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19:08, 30 мая 2023Бывший СССР

Раскрыты условия Украины по транзиту российского аммиака

Reuters: Украина согласится на транзит российского аммиака при гарантиях экспорта зерна

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Украина согласится на транзит российского аммиака, если Москва и ООН дадут гарантии по безопасному экспорту зерна через Черное море. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на на замминистра реновации Украины Юрия Васькова.

«Если это ключевой вопрос, то они, ООН, должны четко сказать, что если аммиакопровод возобновит работу, то у Украины будут такие возможности (нормально экспортировать зерно — прим. «Ленты.ру») и тогда высшее политическое руководство решит, в наших интересах это или нет», — рассказал Васьков.

19 мая представитель украинского правительства заявил, что в Киеве могут рассмотреть возможность транзита аммиака через Украину, если зерновая сделка будет расширена.

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    Алевтина Запольская
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