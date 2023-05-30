Раскрыты условия Украины по транзиту российского аммиака

Reuters: Украина согласится на транзит российского аммиака при гарантиях экспорта зерна

Украина согласится на транзит российского аммиака, если Москва и ООН дадут гарантии по безопасному экспорту зерна через Черное море. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на на замминистра реновации Украины Юрия Васькова.

«Если это ключевой вопрос, то они, ООН, должны четко сказать, что если аммиакопровод возобновит работу, то у Украины будут такие возможности (нормально экспортировать зерно — прим. «Ленты.ру») и тогда высшее политическое руководство решит, в наших интересах это или нет», — рассказал Васьков.

19 мая представитель украинского правительства заявил, что в Киеве могут рассмотреть возможность транзита аммиака через Украину, если зерновая сделка будет расширена.