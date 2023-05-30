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20:42, 30 мая 2023Силовые структуры

Мужчину осудят за совершенное 11 лет назад изнасилование 15-летней россиянки

В Казани осудят 35-летнего мужчину, изнасиловавшего 15-летнюю незнакомку в 2012 году

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Татарстане суд рассмотрит дело 35-летнего мужчины, изнасиловавшего 15-летнюю девочку около 11 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 28 января 2012 года на улице Лечебная в Казани фигурант заметил незнакомую школьницу. Он схватил ее, угрожал, а затем затащил в безлюдное место и надругался над потерпевшей. Затем обвиняемый сбежал.

Тогда установить личность нападавшего и задержать его не удалось. Однако теперь мужчина находится под арестом и ждет судебного заседания. Его обвиняют по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование несовершеннолетней») и пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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