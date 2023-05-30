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13:55, 30 мая 2023Моя страна

Первый участок Вознесенского тракта в Казани откроют в 2023 году

Замглавы исполкома Казани: строительство Вознесенского тракта идет высокими темпами

Фото: Wikimedia

Первый участок Вознесенского тракта в городе Казань будет открыт уже к концу 2023 году. Об этом заявил замглавы исполкома города Игорь Куляжев, его слова приводит «Комсомольская правда».

Отмечается, что речь идет об участке от улицы Гвардейской до проспекта Победы. «Дорога должна выполнить важную миссию — разгрузить Мамадышский тракт, она примет на себя трафик с прилегающих жилых микрорайонов», — пояснил чиновник.

Заместитель руководителя казанского исполкома подчеркнул, что строительство дороги идет высокими темпами. По его словам, протяженность участка составит почти четыре километра, а общая длина новой дороги — 12 километров.

Ранее в мае сообщалось, что для строительства автодорог в России решили использовать фосфогипс, который образуется при производстве минеральных удобрений. Обычно значительная часть этих отходов становится просто мусором.

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    Фариза Бацазова
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