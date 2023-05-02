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21:00, 2 мая 2023Среда обитания

Для строительства дорог в России начнут использовать новый вид мусора

РЭО: отходы удобрений в России начнут использовать для строительства автодорог

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Для строительства автодорог в России решили использовать фосфогипс, который образуется при производстве минеральных удобрений — обычно значительная часть этих отходов становится просто мусором. Соглашение о развитии экономики замкнутого цикла подписали Российский экологический оператор (РЭО) и Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ), сообщают «Известия».

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, из фосфогипса можно производить стройматериалы, а также инновационное дорожное полотно, которое будет устойчивым к сложным климатическим условиям.

«За 2021 год в стране образовалось более 12 миллиона тонн фосфогипса, из которых 3,2 миллиона были утилизированы», — отметил специалист.

Ранее дороги в России предложили сделать тише при помощи старых автомобильных покрышек. По данным РЭО, подобное покрытие с резиновой крошкой называется Quiet pavement и применяется за рубежом. Наличие переработанного вторсырья в асфальте позволяет снизить шум на 4-6 децибел, пояснили эксперты.

Нина Ташевская
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