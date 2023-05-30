Раскрыта фамилия арестованного за госизмену конструктора оборонного предприятия

Лефортовский суд заключил под стражу по подозрению в госизмене россиянина Взводнова

В Москве арестовали конструктора за шпионаж в пользу Украины

Начало событий в новости В Москве арестовали конструктора за шпионаж в пользу Украины

Конструктор предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), арестованный по делу о госизмене, является гражданином России, его фамилия Взводнов. Об этом сообщает ТАСС.

Михаил Взводнов работал инженером-конструктором и передавал военной разведке Украины сведения о местонахождении Вооруженных сил России, предприятий ОПК и средств ПВО. Другие подробности дела не раскрываются в связи с грифом «Секретно».

Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу на один месяц и 24 дня. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

ФСБ задержала конструктора в Ростове-на-Дону. Он переписывался в мессенджере с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины с февраля по апрель 2023 года.