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17:08, 30 мая 2023Силовые структуры

Раскрыта фамилия арестованного за госизмену конструктора оборонного предприятия

Лефортовский суд заключил под стражу по подозрению в госизмене россиянина Взводнова
Начало событий в новости В Москве арестовали конструктора за шпионаж в пользу Украины

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Конструктор предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), арестованный по делу о госизмене, является гражданином России, его фамилия Взводнов. Об этом сообщает ТАСС.

Михаил Взводнов работал инженером-конструктором и передавал военной разведке Украины сведения о местонахождении Вооруженных сил России, предприятий ОПК и средств ПВО. Другие подробности дела не раскрываются в связи с грифом «Секретно».

Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу на один месяц и 24 дня. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

ФСБ задержала конструктора в Ростове-на-Дону. Он переписывался в мессенджере с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины с февраля по апрель 2023 года.

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    Любовь Ширижик
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