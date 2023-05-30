В России стали реже покупать лапшу быстрого приготовления

«Ъ»: спрос на лапшу быстрого приготовления в России сократился на 9,5 процента год к году

В России в первом квартале 2023 года продажи лапши быстрого приготовления сократились в штуках на 9,5 процента год к году. При этом в денежном выражении продажи продукта выросли на 11 процентов, пишет «Коммерсантъ».

В статье также говорится, что продажи всех продуктов быстрого приготовления за первый квартал в штуках сократились на 12,8 процента год к году, а в деньгах выросли на 3,9 процента.

Эксперты указали, что, как правило, в кризисные периоды рынок продуктов быстрого приготовления чаще всего растет. Производители полагают, что это объясняется восстановлением спроса после ажиотажа.

Кроме того, в статье указано, что в 2022 году продажи лапши быстрого приготовления в России достигли 14,6 порции на душу населения в год, что превышает показатель США, но далеко от объемов Азии.

Ранее стало известно, что в России захотели изъять с рынка американскую лапшу быстрого приготовления бренда Nissin Foods. Причиной стало обнаружение в продукте одного из видов генно-модифицированной сои, который запрещен в стране.