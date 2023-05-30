Отравившая дочь и трех внуков россиянка получила 19 лет колонии

В Саратове суд приговорил к 19 годам колонии женщину, отравившую дочь-инвалида и внуков

Саратовский областной суд приговорил к 19 годам лишения свободы 50-летнюю местную жительницу Лидию Ширяеву, отравившую ядом от грызунов дочь-инвалида и трех малолетних внуков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных.

Из материалов дела следует, что вечером 11 декабря 2021 года Ширяева, находясь дома в селе Александровка, приготовила молочный суп и добавила в него отравляющее вещество. Она накормила им дочь и ее детей. Той же ночью скончались двое родственников, двое других умерли 13 и 14 декабря 2021 года.

Суд установил, что Ширяева знала о сильных болях при отравлении, тем не менее она совершила преступление, осознавая, что причиняет особые мучения и страдания дочери, находящейся в беспомощном состоянии и малолетним детям.