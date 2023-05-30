Путин уволил замминистра юстиции Безродную

Президент Путин освободил от должности замминистра юстиции Безродную

Президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра юстиции Алису Безродную. Указ о ее увольнении опубликован на портале правовой информации.

Подписанный главой государства документ вступил в силу с 30 мая 2023 года.

В Минюсте объяснили, что замглавы ведомства покинула свой пост, так как переходит на другое место работы, пишет РИА Новости. По словам собеседника агентства, Безродная «возглавляла одно из самых трудоемких и сложных направлений, курируя департамент экономического законодательства и департамент регистрации ведомственных правовых нормативных актов».

На сайте Минюста отмечается, что Безродная работала в ведомстве с 2010 года, занимая различные должности. В 2019 году указом Путина она была назначена заместителем министра юстиции. Также подчеркивается, что Безродная награждена медалью Столыпина второй степени.

19 мая президент также освободил от должности заместителя главы Министерства иностранных дел (МИД) по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Причины увольнения не сообщаются.