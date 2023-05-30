Врач назвала пять ухудшающих состояние кожи ошибок в уходе

Дерматолог Амна Адель: использование одного полотенца после умывания приводит к прыщам

Врач-дерматолог из Лондона Амна Адель назвала пять ошибок в уходе за кожей, которые ухудшают ее состояние. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь специалистка обратила внимание на то, что многие люди после умывания вытирают лицо полотенцем. По ее словам, если изделие не менять каждый день, то на нем скапливаются бактерии, приводящие к появлению прыщей.

Вдобавок эксперт отметила неправильный порядок применения косметических средств. Так, она заявила, что сначала нужно нанести на кожу продукты более плотной и жирной консистенции. При этом Адель напомнила о важности повторного использования солнцезащитного крема каждые два часа.

Кроме того, еще одной ошибкой является нанесение гиалуроновой кислоты на сухую кожу и извлекать средства из банки пальцами. В первом случае необходимо увлажить лицо тоником или эссенцией, а во втором — лучше прибегнуть к специальному косметическому шпателю.

В июне 2022 года дерматолог Амна Адель перечислила бесполезные средства по уходу за кожей, эффект от которых сильно преувеличен. Так, среди них оказались маски для лица из древесного угля, криотерапия, патчи для глаз, а также лед для снятия отеков и воспалений.