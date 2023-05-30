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16:08, 30 мая 2023Среда обитания

Оценена готовность Крымского моста к потоку туристов летом

Глава Крыма Аксенов: Крымский мост готов к транспортной нагрузке, которая вырастет летом

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Крымский мост готов к транспортной нагрузке, которая вырастет летом на фоне большого потока туристов. Так состояние перехода через Керченский пролив оценил глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сейчас, по словам главы республики, туда и обратно по мосту проезжает до 7000 машин в сутки. «Время ожидания при выезде из Крыма составляет около 15 минут, а при въезде на полуостров из Краснодарского края — до 25 минут. Процедура досмотра полностью отлажена, поэтому рисков возникновения очередей в этой части нет», — рассказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что профильные ведомства республики работают над увеличением пропускной способности моста. По оценкам Аксенова, в пик сезона по нему может проезжать ежедневно до 30 тысяч автомобилей. «Поэтому сейчас отрабатываем все механизмы, фиксируем работу каждой службы», — отметил он.

24 мая сообщалось, что движение по Крымскому мосту возобновили в штатном режиме после его закрытия на время проведения в его районе учений. Движение на Крымском мосту также приостанавливали 6 мая. Тогда объяснялось, что движение приостановлено по техническим причинам.

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    Нина Ташевская
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