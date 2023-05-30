Распространение информации об атаках на Россию предложили ограничить

Депутат Нилов: необходимо минимизировать информацию об агрессии против России

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил о необходимости минимизировать информацию, связанную с проявлением агрессии в отношении России. По словам политика, это необходимо для того, чтобы не допустить ее использование в рамках информационной войны. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Необходимо минимизировать информацию. Один беспилотник прилетел, его сбила ПВО, это засняли и начинаются разговоры, интерпретации, мифы. Такую информацию необходимо ограничивать, прекращать потоки вольной интерпретации. Идет информационная война», — подчеркнул политик.

Он объяснил, что ограничение информации необходимо для того, чтобы избежать паники среди населения. Кроме того, депутат заявил о важности минимизации возможностей для ведения информационной войны.

«Ведь главная ее цель — посеять панику, обозлить граждан, заставить бояться. В том числе, это попытка влияния на политические и экономические элиты, мы ведь понимаем, кто живет на Рублевке, в Барвихе», — заметил Нилов.

Он заключил, что решение о некотором ограничении информации должно быть сбалансированным, направленным на обеспечение безопасности и недопущение создания мифов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что россиянам не стоит выкладывать в социальные сети видеозаписи с работой систем противовоздушной обороны.

30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Мэр Сергей Собянин уточнял, что здания оказались повреждены, к медикам за помощью обратились два человека.