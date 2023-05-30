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09:23, 30 мая 2023Бывший СССР

Зеленского обвинили в превращении Украины в новый Афганистан

Экс-премьер Украины Азаров обвинил Зеленского в превращении страны в новый Афганистан
Николай Азаров

Николай Азаров. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский превратил республику в новый Афганистан, хотя обещал совсем другое. С такими обвинениями в адрес главы страны выступил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремисткой и запрещена).

«В разные годы президенты Украины обещали сделать из нее то новую Францию, то Швейцарию. Однако Зеленский пошел дальше всех и сделал из нее новый Афганистан», — заявил он. По словам Азарова, все это «на радость англосаксам и оборонным концернам».

Экс-премьер также поинтересовался у читателей, есть ли хоть какой-то шанс, что Вашингтону в обозримом будущем надоест его «игрушка», или удовольствие «пакостить России» окажется весомее.

Ранее журнал American Conservative писал, что утечка данных Пентагона говорит о том, что «украинский корабль тонет». Автор материала отметил, что оказавшиеся в сети секретные документы указывают на то, что американские политики, военные лидеры и разведчики в частном порядке признают низкие шансы на победу Украины в конфликте, отказываясь утверждать это же публично.

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    Алина Гончарова
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