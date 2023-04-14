Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:04, 14 апреля 2023Интернет и СМИ

В США начали признавать низкие шансы Украины в конфликте с Россией

American Conservative: утечка данных Пентагона говорит о «тонущем украинском корабле»

Фото: Unsplash

Утечка данных Пентагона говорит о том, что «украинский корабль тонет». Об этом в журнале American Conservative написал обозреватель Брэдли Девлин.

Он вспомнил выражение «небольшая течь потопит большой корабль», которое приписывают Бенджамину Франклину. «Но это не маленькая течь, а Украина — не большой корабль», — отметил он, обращая внимание на выделенные Киеву десятки миллиардов долларов помощи. «Все эти "небольшие расходы" продолжают увеличиваться», — указал журналист.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Поставленные Германией танки заметили под Херсоном. Первый Leopard утопили в болоте
В США начали признавать низкие шансы Украины в конфликте с Россией
Сексолог назвала замену объятиям и поцелуям
Учительницу приговорили к десяти годам тюрьмы за секс с подростком
Знакомая высказалась о характере подозреваемого по делу убийства Татарского
Жена шеф-повара Ивлева объяснила свое нежелание рожать еще детей
Стало известно об уничтожении российским бойцом снайперской пары ВСУ
Обнаружен помогающий раковым клеткам прятаться от иммунной системы фермент
Предсказавший кризис 2008 года экономист предрек США коллапс
В США назвали потенциальный срок для виновника утечки документов Пентагона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.