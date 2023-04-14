В США начали признавать низкие шансы Украины в конфликте с Россией

American Conservative: утечка данных Пентагона говорит о «тонущем украинском корабле»

Утечка данных Пентагона говорит о том, что «украинский корабль тонет». Об этом в журнале American Conservative написал обозреватель Брэдли Девлин.

Он вспомнил выражение «небольшая течь потопит большой корабль», которое приписывают Бенджамину Франклину. «Но это не маленькая течь, а Украина — не большой корабль», — отметил он, обращая внимание на выделенные Киеву десятки миллиардов долларов помощи. «Все эти "небольшие расходы" продолжают увеличиваться», — указал журналист.

