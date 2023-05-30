Экс-замглавы УФССП приговорили к условному сроку за взятку

Экс-замглавы УФССП осудили на 3,5 года условно за взятку в 50 тысяч рублей

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил к 3,5 года лишения свободы условно бывшего заместителя ГУФССП России по Новосибирской области Елену Кириллову за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина признана виновной по части 3 статьи («Получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия») и части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организации и охраняемых законом интересов общества и государства») УК РФ.

Также суд назначил ей штраф полмиллиона рублей и запретил два года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления.

Как уточнили «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области, фигурантка с декабря 2018 по февраль 2019 года за вознаграждение незаконно вынесла постановление об отмене ограничения выезда должника за пределы России. За этого она получила 50 тысяч рублей. Кроме того, был еще один эпизод, когда осужденная превысила полномочия и вынесла такое постановление.