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09:30, 30 мая 2023Силовые структуры

Россиянка вонзила нож в живот отца и получила 1,5 года условно

В ЯНАО осудили на 1,5 года условно дочь, ранившую ножом отца за попытку избить ее

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ямало-ненецком автономном округе суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно 40-летнюю женщину, пытавшуюся зарезать 69-летнего отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия»). Также ей назначили двухлетний испытательный срок.

По данным ведомства, 6 декабря 2022 года фигурантка приехала в гости в отцу в село Гыда Тазовского района. Они выпивали и поссорились. Тогда пенсионер ударил дочь кулаком по лицу. Женщина разозлилась, схватила нож и вонзила в живот потерпевшего. Его госпитализировали с проникающим ранением в брюшной полости.

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    Екатерина Власова
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