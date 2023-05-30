Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:10, 30 мая 2023Силовые структуры

Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за распространение фейков

Прокуратура Москвы напомнила об уголовной и административной ответственности за фейки

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Прокуратура Москвы напоминает об уголовной и административной ответственности за публичное распространение фейковой информации. Об этом говорится в заявлении ведомства в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что в сети, в частности, социальных сетях, распространились материалы с недостоверными сведениями о произошедшем в Москве.

Прокуратура обращает внимание, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена ответственность.

30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Мэр Сергей Собянин заявил, что два человека обратились за медицинской помощью, никто серьезно не пострадал.

В Минобороны России назвали произошедшее террористическим актом. В ведомстве сообщили, что всего в атаке участвовали восемь беспилотников самолетного типа, все они были поражены.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву
    Эксперт заметил в атаках на Москву выполненный по схеме «утка» беспилотник
    Кремль прокомментировал работу Минобороны во время атаки беспилотников на Москву
    Кремль ответил на вопрос о возможном обращении Путина из-за атаки беспилотников
    Сбивший четверых пешеходов BMW попал на видео в Подмосковье
    На Западе заявили о падении ракеты около центра НАТО в Польше
    В Кремле связали атаку беспилотников на Москву с необходимостью продолжения СВО
    Гражданку Украины задержали в Москве за попытку вывезти детей-сирот за границу
    Фьюри назвал Усика клоуном
    Оксана Самойлова показала внешность матери после пластики лица
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.