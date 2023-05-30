Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за распространение фейков

Прокуратура Москвы напомнила об уголовной и административной ответственности за фейки

Прокуратура Москвы напоминает об уголовной и административной ответственности за публичное распространение фейковой информации. Об этом говорится в заявлении ведомства в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что в сети, в частности, социальных сетях, распространились материалы с недостоверными сведениями о произошедшем в Москве.

Прокуратура обращает внимание, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена ответственность.

30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Мэр Сергей Собянин заявил, что два человека обратились за медицинской помощью, никто серьезно не пострадал.

В Минобороны России назвали произошедшее террористическим актом. В ведомстве сообщили, что всего в атаке участвовали восемь беспилотников самолетного типа, все они были поражены.