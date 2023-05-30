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13:46, 31 мая 2023Моя страна

В России впервые нашли редчайший ценный минерал

Ученые впервые обнаружили в Нижнем Тагиле редчайший минерал петерсит иттрия

Фото: Robert M. Lavinsky / Wikimedia

Ученые впервые обнаружили в России редчайший ценный минерал — петерсит иттрия. Об этом рассказал «Российской газете» автор открытия, доцент кафедры минералогии, петрографии и геохимии Уральского горного университета Сергей Суставов.

По его словам, находка была сделана на Меднорудянском малахитовом месторождении на территории Нижнего Тагила практически случайно.

«Работал с образцами и увидел непохожий на другие. Поскольку визуально диагностировать его не удалось, снял рентгенограмму. Она определила образец как агардит-(Y). После уточнения состава на электронном микроскопе я пришел к выводу, что это медно-иттриевый минерал, который состоит из иттрия, меди, фосфора и воды», — пояснил Суставов.

Чтобы удостовериться в своей правоте, он отправил образец коллеге из Москвы — минералогу, профессору МГУ и члену-корреспонденту Академии наук Игорю Пекову. Тот подтвердил, что обнаруженный минерал действительно является петерситом иттрия.

Ранее данный минерал удавалось обнаружить только на территории Японии и США. По словам специалистов, петерсит иттрия состоит из химических элементов, которые в природе вместе практически не встречаются. Данный минерал обычно используется в производстве керамики и стекла, поскольку способен придать изделиям ударопрочность и термостойкость.

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    Варвара Кошечкина
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