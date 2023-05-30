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16:55, 30 мая 2023Бывший СССР

Зеленский рассмотрит предложение о запрете ввоза российских книг на Украину

Зеленский рассмотрит петицию о запрете ввоза и распространения российских книг на Украине

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Президент Украины Владимир рассмотрит предложение о запрете ввоза и распространения российских книг на Украине. Петиция опубликована на сайте главы государства и набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

«Издательская продукция государства-агрессора и российский контрафакт и далее свободно продаются в Украине, подрывая информационную безопасность государства и экономические устои украинского книгоиздания», — написал автор петиции Тарас Шамайда.

Он обращает внимание Зеленского на то, что соответствующий законопроект уже принят Верховной Радой Украины, но, несмотря на единогласное решение парламентариев, так и не был подписан. «Сделайте этот исторический шаг. Освободите наконец книжную отрасль от русского мира», — говорится в тексте предложения.

Ранее Зеленский ответил на петицию о регистрации партнерства для однополых пар в республике. Он предложил кабинету министров Украины проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства.

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    Алевтина Запольская
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