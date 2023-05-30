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10:43, 30 мая 2023Спорт

Играющий в Бангладеш бывший футболист ЦСКА пожаловался на питание

Играющий в Бангладеш футболист Алан Короев заявил, что в стране едят только курицу и рис

Фото: @fc.nurbatken

Российский футболист «Уттары» из Бангладеш Алан Короев пожаловался на местную кухню. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Они употребляют только курицу и рис — обязательно в остром виде. Заставляю клуб давать мне с утра хотя бы яичницу с чаем. В обед приходится есть эту курицу с рисом. Вечером могу съесть картошку», — рассказал Короев.

Бывший футболист ЦСКА отметил, что такое питание не приносит пользы спортсменам. «Я тут столько тренируюсь, а восстановления нет никакого», — заявил Короев.

25-летний игрок — воспитанник ЦСКА, также выступал за «Краснодар-2» и клубы российских низших лиг. С 1 апреля этого года футболист играет за «Уттару» в чемпионате Бангладеш. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.

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    Алексей Гусев
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