Певица Бритни Спирс отреагировала на слухи о пластике груди архивным снимком 2001 года

Американская певица Бритни Спирс отреагировала на слухи об увеличении груди посредством хирургического вмешательства. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила архивный кадр из фотосессии 2001 года, на котором она позирует в лесу. Поп-исполнительницу запечатлели в атласном кроп-топе и джинсах с заниженной линией талии, которые оголяли ее живот. При этом ее волосы были распущены, а на лице присутствовал макияж в нюдовых оттенках.

«Первая и последняя фотосессия, которую я провела в лесу. Задолго до того, как у меня родились дети. Мой стилист тогда сказал: "Твоя грудь, Бритни. Она огромная! Что случилось?" А я ответила, что понятия не имею!» — подписала Спирс фотографию, таким образом опровергнув домысли о пластике бюста.

Ранее в мае Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенном виде и смутила фанатов. Во время исполнения танцев певица принимала провокационные позы.