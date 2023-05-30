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16:18, 30 мая 2023Ценности

Россиянкам с пышными формами назвали недопустимую одежду в гардеробе

Стилистка Иванова: россиянкам с пышными формами лучше избегать обтягивающей одежды

Фото: Unsplash

Стилистка Надежда Иванова назвала россиянкам с пышными формами недопустимую одежду в гардеробе. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

В первую очередь эксперт посоветовала избегать обтягивающих вещей. «Исключение только утягивающее белье, которое является палочкой-выручалочкой для коррекции фигуры», — пояснила Иванова и отметила, что вместо них лучше выбирать полуприлегающие фасоны.

Кроме того, специалистка обратила внимание на одежду-оверсайз. По ее мнению, пытаться замаскировать недостатки фигуры подобными вещами является большой ошибкой. «Мы делаем фигуру менее массивной, но более объемной. Это не только не корректирует фигуру, но и увеличивает объемы», — высказалась она.

Помимо прочего, Иванова порекомендовала избавиться от изделий, которые оформлены крупными принтами и яркими орнаментами. В то же время собеседница издания предложила присмотреться к одежде в полоску или с геометрическими узорами.

Ранее стилистка Александра Симачева назвала россиянкам с пышными формами способ выбрать подходящий купальник. Девушкам с данным типом фигуры подойдут изделия из плотной ткани с топами на широких лямках для поддержки груди и трусами с завышенной талией.

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    Мария Винар
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