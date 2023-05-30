В российском регионе задержали похитившего девушку в хиджабе мужчину

В Петербурге задержали мужчину, затащившего силой в машину девушку в хиджабе

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, затащившего силой в машину девушку в хиджабе. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, вечером 29 мая к правоохранителям пришел свидетель и рассказал, что заметил на Дунайском проспекте автомобиль, из которого кричала девушка. Тогда полицейские объявили в городе план «Перехват».

Вскоре на Пулковском шоссе у жилого дома инспектор ГИБДД остановил машину. Выяснилось, что водитель — 30-летний уроженец Узбекистана. Среди пассажиров были 29-летняя местная жительница и товарищ водителя. Оказалось, что раньше потерпевшая жила с 25-летним мигрантом, но они расстались. Тогда экс-сожитель захотел вернуть возлюбленную и похитил ее.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 126 («Похищение человека») УК РФ.