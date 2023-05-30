Польша призвала ЕС последовать ее примеру и ввести санкции против Белоруссии

Посол Польши: ЕС должен следовать примеру Варшавы и ввести санкции против Белоруссии

Европейский союз (ЕС) должен последовать примеру Варшавы и ввести санкции против Белоруссии. С таким призывом выступил посол Польши при ЕС Анджей Садось, передает РИА Новости.

«Без белорусских санкций санкции против России не имеют рационального смысла», — заявил дипломат.

Он напомнил, что польское правительство приняло решение о наложении санкций на 365 представителей белорусского режима, белорусских и российских фирм. Также страна планирует запретить пересечение границы белорусским и российским грузовикам.

Ранее стало известно, что министерство внутренних дел и администрации Польши с 1 июня закроет движение через польско-белорусскую границу для грузовиков с номерами, зарегистрированными в России и Белоруссии. Граница для грузовиков с товарами, в том числе полуприцепов и автопоездов, будет закрыта «до особого распоряжения».