Мальчик вызвал полицейских ради спасения матери и получил пулю от одного из них

CNN: полицейский в США случайно выстрелил в вызвавшего его мальчика

В США мальчик вызвал полицию, чтобы спасти мать от домашнего насилия, и случайно получил пулю от одного из прибывших на вызов правоохранителей. Об этом сообщает CNN.

Накала Мурри из города Индианола, штат Миссисипи, попросила 11-летнего сына Адерриена позвонить в службу спасения, когда агрессивно настроенный отец одного из ее детей явился к ней домой на рассвете в субботу, 20 мая. Прибывший на вызов полицейский наставил пистолет на входную дверь и потребовал, чтобы все вышли на улицу. Когда Адерриен перешел из коридора в гостиную, полицейский выстрелил в него.

«Я не могу понять, почему. Этот же полицейский сказал ему выйти из дома. Адерриен вышел, а в него выстрелили. Он продолжал спрашивать: "Почему он стрелял в меня? Что я сделал не так?"» — рассказала мать.

После стрельбы женщина зажала рану на груди сына. В это время ребенок пел евангельские гимны и молился, истекая кровью. Полицейский также попытался оказать ему первую помощь.

Адерриена экстренно госпитализировали. У него диагностировали коллапс легкого, перелом ребер и разрыв печени. Врачи вставили трубку ему в грудь и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Благодаря своевременным усилиям медиков ребенок быстро пошел на поправку и был выписан из больницы 26 мая.

На момент стрельбы в доме находились двое других детей: дочь Мурри и ее двухлетний племянник.

В полиции подтвердили, что стрелявшего полицейского зовут Грег Каперс. Совет города проголосовал за то, чтобы на время расследования отправить провинившегося сотрудника правоохранительных органов в оплачиваемый административный отпуск. Адвокат Мурри возмущен, что Каперс продолжает работать в полицейском управлении Индианолы.

Ранее сообщалось, что грабитель в американском городе Кэти, штат Техас, перепутал подельника с полицейским и случайно ранил его. Получивший травму злоумышленник бросил пистолет и попытался убежать.