Местная жительница раскрыла подробности обрушения трибуны в Ростове-на-Дону

Местная жительница рассказала о сильном ветре, обрушившем трибуны в Ростове-на-Дону

Сильный ветер на Гребном канале, где произошло обрушение трибуны, поднялся за несколько секунд, рассказала жительница Ростова-на-Дону, пишут «Известия».

По ее словам, с утра погода была хорошая, светило солнце, никто не мог предположить, что поднимется сильный ветер. Очевидец уточнила, что «ужасные условия» начались после старта игры. «Буквально за несколько секунд это все произошло, поднялся сильный ветер», — раскрыла подробности она.

Сын местной жительницы не пострадал. Она уточнила, что травмы получили те, кто пытался укрыться от дождя под трибуной.

По последним данным, в результате обрушения трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 26 человек, один человек погиб. Инцидент произошел на улице Пойменной на территории областной спортивной школы №5 во время областных соревнований по футболу.