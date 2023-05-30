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21:49, 30 мая 2023Россия

Число пострадавших при опрокидывании трибун в Ростове-на-Дону выросло

Число пострадавших при опрокидывании трибун в Ростове-на-Дону выросло до 26 человек

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Число пострадавших в результате обрушения трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону выросло до 26 человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

Политик посетил 20-ю городскую больницу, куда была доставлена основная группа пострадавших детей — 13 несовершеннолетних, а также двое взрослых. «Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых — дети. Одна женщина погибла», — рассказал Голубев об увеличении числа пострадавших. Он уточнил, что медики оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось о 21 пострадавшем. Инцидент произошел во вторник, 30 мая, на улице Пойменной на территории областной спортивной школы №5 во время проведения областных соревнований по футболу. Порывом ветра опрокинулась зрительная трибуна, под которой дети прятались от дождя. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело.

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    Марина Совина
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