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17:49, 30 мая 2023Россия

На прятавшуюся от дождя с детьми россиянку рухнула трибуна

Женщина погибла при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону

Кадр: Telegram-канал ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону на территории Гребного канала обрушилась трибуна, погиб один человек. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

ЧП произошло на улице Пойменной в районе 16:25. Группа с детьми пряталась от дождя под навесом, где у них проходили соревнования. Трибуны не выдержали сильного ветра и перевернулись.

По последним данным, число пострадавших выросло до 15 человек.

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    Евгения Куликова
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