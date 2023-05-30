На прятавшуюся от дождя с детьми россиянку рухнула трибуна

Женщина погибла при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на территории Гребного канала обрушилась трибуна, погиб один человек. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

ЧП произошло на улице Пойменной в районе 16:25. Группа с детьми пряталась от дождя под навесом, где у них проходили соревнования. Трибуны не выдержали сильного ветра и перевернулись.

По последним данным, число пострадавших выросло до 15 человек.