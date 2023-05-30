Начато расследование после падения трибуны в Ростове-на-Дону

СКР возбудил дело после падения трибуны в школе Ростова-на-Дону, где погибла женщина

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону снова выросло

Начало событий в новости Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону снова выросло

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту ЧП в Ростове-на-Дону, где в результате падения зрительских трибун на территории спортивной школы погибла женщина и 21 человек пострадал. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование начато по статье 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

На месте происшествия работают следователи. В СКР предоставили оперативное видео.

На кадрах видны опрокинутые трибуны.

По данным МЧС, число пострадавших при обрушении спортивной трибуны выросло до 21 человека. Среди них 15 детей и шесть взрослых.

ЧП произошло днем 30 мая на территории областной спортивной школы №5 во время проведения областных соревнований по футболу. Группа с детьми спряталась от дождя под навес, на который рухнула зрительская трибуна.