Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:39, 30 мая 2023Силовые структуры

Начато расследование после падения трибуны в Ростове-на-Дону

СКР возбудил дело после падения трибуны в школе Ростова-на-Дону, где погибла женщина
Начало событий в новости Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону снова выросло

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту ЧП в Ростове-на-Дону, где в результате падения зрительских трибун на территории спортивной школы погибла женщина и 21 человек пострадал. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование начато по статье 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

На месте происшествия работают следователи. В СКР предоставили оперативное видео.

На кадрах видны опрокинутые трибуны.

По данным МЧС, число пострадавших при обрушении спортивной трибуны выросло до 21 человека. Среди них 15 детей и шесть взрослых.

ЧП произошло днем 30 мая на территории областной спортивной школы №5 во время проведения областных соревнований по футболу. Группа с детьми спряталась от дождя под навес, на который рухнула зрительская трибуна.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости
    Россия впервые развернула группировку гидрометеорологических спутников
    Медведь покусал игравших на улице детей
    Жизель Бюндхен в бикини попала в объектив папарацци и разочаровала фанатов
    Опытные туристы раскритиковали пассажиров за одну ошибку и вызвали споры в сети
    Россиянин забрал крупную партию мефедрона из постамата и был задержан полицией
    В Великобритании прокомментировали атаки беспилотников на Москву
    Появились детали дела об участии легионера «Спартака» в контрабанде наркотиков
    В России предложили ввести госкешбэк на покупку отечественной электроники
    Раскрыты продажи игр серии «Ведьмак»
    Марк Цукерберг заставил дочерей тренироваться по армейской системе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.