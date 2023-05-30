Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону снова выросло

МЧС: число пострадавших при обрушении спортивной трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21

Число пострадавших при обрушении спортивной трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших — 15 детей и еще шесть взрослых.

ЧП произошло днем 30 мая на территории областной спортивной школы №5 во время проведения областных соревнований по футболу. Группа взрослых с детьми спряталась от дождя под навес, на который обрушилась зрительская трибуна.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, одна взрослая россиянка и двое несовершеннолетних находятся в крайне тяжелом состоянии. Им оказывают медицинскую помощь.

Ранее двое детей — мальчик 9 лет и девочка 11 лет — получили травмы в результате обрушения игровой конструкции в виде канатной паутины на территории Московского парка Победы в Санкт-Петербурге. В результате детей в состоянии средней тяжести доставили в больницу. После осмотра врачи выписали мальчика на лечение домой, а девочку госпитализировали.