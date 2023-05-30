Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:25, 30 мая 2023Моя страна

Россияне спасли упавшего в колодец медведя

В Ярославской области спасли угодившего в колодец медведя

Кадр: «Комсомольская правда»

У деревни Николякино Угличского района Ярославской области местные жители спасли медведя, угодившего в колодец. Об этом сообщает «КП Ярославль».

Охотничий инспектор и охотник спустили в колодец лестницу и дождались, пока медведь выберется на свободу. Животное сумело выкарабкаться и скрыться в лесу.

Авторы видео спасения, появившегося в соцсетях, сообщили, что лапа медведя была в крови — вероятно, он посердил ее, когда падал или пытался выбраться.

Ранее в мае сообщалось, что на Таймыре рабочие одного из предприятий спасли новорожденного детеныша редкого полярного животного — овцебыка. Животное обнаружили во время перегона техники на севере российского полуострова.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Белгородской области
    Врач назвал простой способ продлить жизнь
    Язык Хлои Кардашьян на новом фото стал предметом шуток в сети
    Четырех российских полицейских осудили за вымогательства у наркоманов
    США потребовали от Приштины вывести полицию с севера Косово
    Байден допустил передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS
    Санду поприветствовала санкции ЕС против граждан Молдавии
    Зеленский заявил о трудностях разговора с Путиным
    Беспилотник с боеприпасом взорвался в приграничном российском регионе
    Стилист Лисовец призвал россиян одеваться по-деревенски
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.