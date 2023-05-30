Россияне спасли упавшего в колодец медведя

В Ярославской области спасли угодившего в колодец медведя

У деревни Николякино Угличского района Ярославской области местные жители спасли медведя, угодившего в колодец. Об этом сообщает «КП Ярославль».

Охотничий инспектор и охотник спустили в колодец лестницу и дождались, пока медведь выберется на свободу. Животное сумело выкарабкаться и скрыться в лесу.

Авторы видео спасения, появившегося в соцсетях, сообщили, что лапа медведя была в крови — вероятно, он посердил ее, когда падал или пытался выбраться.

Ранее в мае сообщалось, что на Таймыре рабочие одного из предприятий спасли новорожденного детеныша редкого полярного животного — овцебыка. Животное обнаружили во время перегона техники на севере российского полуострова.