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09:01, 30 мая 2023Интернет и СМИ

Американская журналистка посетила Киев и раскрыла тайну украинцев

Обозреватель Atlantic Шейк: украинцы понимают, что уже проиграли бы России без помощи США
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американская журналистка Кори Шейк побеседовала с жителями Украины во время недавней поездки в Киев. Своими наблюдениями она поделилась в материале для Atlantic.

Так, по словам обозревателя, украинцы прекрасно понимают, что они уже проиграли бы России без помощи Вашингтона. Шейк удалось поговорить с простыми гражданами и официальными лицами в ходе визита в украинскую столицу.

При этом все, с кем она встречалась, осознают, что Киев зависит от американского руководства, оружия и финансовой помощи, отметила журналистка.

«Большинство из них очень хорошо понимают, что Украина уже проиграла бы конфликт без поддержки США, которая удерживает ее экономику от коллапса, вооружает ее солдат и предоставляет необходимые разведывательные данные», — заключила Шейк.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад не хочет мириться с самостоятельной Россией, поэтому продолжает обострять конфликт на Украине. Он выразил мнение, что НАТО отказывается от переговоров по Украине, не желая признавать поражение в противостоянии с Москвой.

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    Марина Совина
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