Обозреватель Atlantic Шейк: украинцы понимают, что уже проиграли бы России без помощи США

Американская журналистка Кори Шейк побеседовала с жителями Украины во время недавней поездки в Киев. Своими наблюдениями она поделилась в материале для Atlantic.

Так, по словам обозревателя, украинцы прекрасно понимают, что они уже проиграли бы России без помощи Вашингтона. Шейк удалось поговорить с простыми гражданами и официальными лицами в ходе визита в украинскую столицу.

При этом все, с кем она встречалась, осознают, что Киев зависит от американского руководства, оружия и финансовой помощи, отметила журналистка.

«Большинство из них очень хорошо понимают, что Украина уже проиграла бы конфликт без поддержки США, которая удерживает ее экономику от коллапса, вооружает ее солдат и предоставляет необходимые разведывательные данные», — заключила Шейк.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад не хочет мириться с самостоятельной Россией, поэтому продолжает обострять конфликт на Украине. Он выразил мнение, что НАТО отказывается от переговоров по Украине, не желая признавать поражение в противостоянии с Москвой.