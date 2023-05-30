Россиянина осудили за избиения 12-летнего сына

В Кировской области осудили на три года условно мужчину, избивавшего 12-летнего сына

В Кировской области суд приговорил к трем годам лишения свободы 42-летнего мужчину, избивавшего 12-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту г части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего») УК РФ. Суд назначил ему испытательный срок на один год.

По данным ведомства, с октября 2022 года по январь 2023 года осужденный в городе Нолинск регулярно бил ребенка.

Ранее стало известно, что на Чукотке мужчина регулярно избивал приемного ребенка из-за недовольства его поведением.