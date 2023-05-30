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09:26, 30 мая 2023Мир

Тайвань испугался пропажи интернета и телефонии из-за атак Китая

Bloomberg: Тайвань спешит предотвратить отключение интернета и телефонии со стороны Китая

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

Озадаченные землетрясениями и возможным конфликтом с Китаем власти Тайваня хотят ускорить реализацию планов по повышению устойчивости острова к сбоям связи и прямым атакам на его цифровую инфраструктуру. Об этом
пишет Bloomberg.

Речь, в частности, идет о попытках предотвратить отключение интернета и телефонии со стороны Китая, однако агентство указывает, что это может оказаться невыполнимой задачей. Одри Танг, возглавляющая министерство цифровых технологий Тайваня, утверждает, что наихудшим сценарием для острова будет разрушение его физических точек связи: трех основных телекоммуникационных провайдеров, а также их источников питания.

Тайваньские острова Мацу действительно оказались в «цифровой дрейфе» после того, как в феврале два подводных интернет-кабеля были перерезаны, как считается, экипажем лодок, шедших под китайскими флагами. До этого в 2006 году землетрясение оборвало восемь подводных кабелей вокруг Тайваня, на их восстановление потребовались недели, что нарушило работу интернета, банков и трансграничной торговли в большей части Азии.

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    Виктория Кондратьева
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