Кардиолог назвал снижающее риск сердечных заболеваний занятие

Кардиолог Гандельман назвал танцы снижающим риск сердечных заболеваний занятием

Кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали танцы занятием, значительно снижающим риск сердечных заболеваний, а также развития деменции. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Танцы благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, уменьшают риск сердечно-сосудистых катастроф», — рассказал Гандельман. Кардиолог объяснил благоприятное влияние танцев на сердце тем, что во время этого занятия заметно снижается уровень артериального давления, а также холестерина.

Кроме того, как отметил Продеус, танцы снижают риски развития деменции на 79 процентов. «Если сравнивать занятие танцами и знаменитую скандинавскую ходьбу, то танцы полезнее», — заключил он.

Ранее доктор медицинских наук Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» назвали отек ног в сочетании с одышкой признаками проблем с сердцем. Специалисты рекомендовали при отеках ног в первую очередь пройти УЗИ сердца, от результатов которого будет зависеть дальнейшее лечение.

