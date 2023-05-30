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12:11, 30 мая 2023Интернет и СМИ

Кардиолог назвал снижающее риск сердечных заболеваний занятие

Кардиолог Гандельман назвал танцы снижающим риск сердечных заболеваний занятием

Фото: George Rudy / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали танцы занятием, значительно снижающим риск сердечных заболеваний, а также развития деменции. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Танцы благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, уменьшают риск сердечно-сосудистых катастроф», — рассказал Гандельман. Кардиолог объяснил благоприятное влияние танцев на сердце тем, что во время этого занятия заметно снижается уровень артериального давления, а также холестерина.

Кроме того, как отметил Продеус, танцы снижают риски развития деменции на 79 процентов. «Если сравнивать занятие танцами и знаменитую скандинавскую ходьбу, то танцы полезнее», — заключил он.

Ранее доктор медицинских наук Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» назвали отек ног в сочетании с одышкой признаками проблем с сердцем. Специалисты рекомендовали при отеках ног в первую очередь пройти УЗИ сердца, от результатов которого будет зависеть дальнейшее лечение.

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    Олег Давыдов
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