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09:43, 30 мая 2023Мир

Разбивший грузовик возле Белого дома хотел покончить с демократией в США

NBC: мужчина, разбивший грузовик возле Белого дома, хотел покончить с демократией в США

Фото: Nathan Howard / Reuters

Мужчина, врезавшийся грузовиком с закрытым кузовом в ограждения возле Белого дома, хотел свергнуть правительство и покончить с демократией в США. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских прокуроров.

Сай Варшит Кандула из Честерфилда, штат Миссури, содержится под стражей без права внесения залога в ожидании слушаний. В служебной записке, поданной федеральными прокурорами, говорится, что он вел дневник, в котором была записана речь о перевороте, которую тот планировал произнести.

23 мая около 21:35 вечера по местному времени (4:35 по московскому) юноша наехал на шлагбаум Белого дома на арендованном грузовике. Кандула включил задний ход и врезался в барьер во второй раз, прежде чем сотрудники Парковой полиции США взяли его под стражу.

Мужчина якобы планировал нападение в течение шести месяцев и подробно изложил свои планы в некой «зеленой книге». Кандула из Честерфилда, как выяснилось позднее, арендовал грузовик U-Haul вечером 22 мая сразу после того, как прилетел из Сент-Луиса в международный аэропорт Даллеса по билету в один конец.

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    Виктория Кондратьева
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