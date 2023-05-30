Язык Хлои Кардашьян на новом фото стал предметом шуток в сети

Чересчур белый язык телезвезды Хлои Кардашьян на новом фото стал предметом шуток в сети

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян поделилась новыми фото и подверглась критике в сети. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала снимок вместе с дочерью Тру и дочерью своего брата Роберта Кардашьяна Дрим из кинотеатра, куда они отправились вместе с другими родственниками на фильм «Русалочка». На размещенном кадре видно, что дети и сама предпринимательница показали язык на камеру. При этом на лицо Кардашьян был нанесен нюдовый мейкап.

Подписчики обратили внимание на чересчур белый, по их мнению, язык телезвезды, из-за чего он быстро стал предметом шуток в комментариях. «Хлои, тебе надо проверить здоровье», «Язык не должен быть белым», «Почему у нее такой светлый язык?», «Хлои, язык тоже надо чистить!», «Выглядит грязным», «Странный язык», — высказывались многочисленные фанаты.

В ноябре 2022 года дочь Хлои Кардашьян получила бриллиантовое колье в подарок на четырехлетие. Канадский баскетболист Тристан Томпсон преподнес своему ребенку бриллиантовое колье, стоимость которого не раскрывается. Телезвезда продемонстрировала презент во время съемок нового выпуска реалити.