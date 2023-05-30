69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
12:07, 30 мая 202369-я параллель

Греющегося на песке дикого обитателя Арктики сняли на видео

В Архангельской области отдыхающего на песке тюленя сняли на видео

В Архангельской области греющегося на солнце тюленя сняли на видео. Ролик опубликовал сайт 29.ru.

На кадрах видно животное, лежащее на песке. Тюлень внимательно смотрит на проплывающую мимо лодку и продолжает лежать на берегу.

Обитателя Арктики снял на видео житель Новодвинска, который рыбачил в водах Северной Двины. По словам мужчины, животное не было готово к встрече с человеком. «Я в какой-то момент полез в рюкзак, а он испугался и уплыл», — добавил россиянин.

Ранее житель Ямало-Ненецкого автономного округа спас заблудившуюся краснокнижную сову. Птица забилась под автомобиль. Мужчина передал сову ветеринарам, ее отпустят на волю по завершении курса реабилитации.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву
    Желающим избавиться от мешающей жить влюбленности в друзей дали совет
    Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки
    В Кремле рассказали об информировании Путина об атаке дронов на Москву
    Эксперт заметил в атаках на Москву выполненный по схеме «утка» беспилотник
    Кремль прокомментировал работу Минобороны во время атаки беспилотников на Москву
    Кремль ответил на вопрос о возможном обращении Путина из-за атаки беспилотников
    Сбивший четверых пешеходов BMW попал на видео в Подмосковье
    На Западе заявили о падении ракеты около центра НАТО в Польше
    В Кремле связали атаку беспилотников на Москву с необходимостью продолжения СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.