Греющегося на песке дикого обитателя Арктики сняли на видео

В Архангельской области отдыхающего на песке тюленя сняли на видео

В Архангельской области греющегося на солнце тюленя сняли на видео. Ролик опубликовал сайт 29.ru.

На кадрах видно животное, лежащее на песке. Тюлень внимательно смотрит на проплывающую мимо лодку и продолжает лежать на берегу.

Обитателя Арктики снял на видео житель Новодвинска, который рыбачил в водах Северной Двины. По словам мужчины, животное не было готово к встрече с человеком. «Я в какой-то момент полез в рюкзак, а он испугался и уплыл», — добавил россиянин.

Ранее житель Ямало-Ненецкого автономного округа спас заблудившуюся краснокнижную сову. Птица забилась под автомобиль. Мужчина передал сову ветеринарам, ее отпустят на волю по завершении курса реабилитации.