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10:35, 30 мая 2023Экономика

Выручка российских грузовых авиакомпаний рекордно сократилась

РБК: выручка российских грузовых авиакомпаний упала до минимума за пять лет

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В 2022 году выручка крупнейших российских грузовых авиакомпаний сократилась на 69,2 процента, до 71,9 миллиарда рублей, что стало минимумом за пять лет. Об этом со ссылкой на отчетность перевозчиков по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) пишет РБК.

Вместо прибыли в 2021 году в размере 59,6 миллиарда рублей в совокупности в прошлом году они получили убыток в размере 2,1 миллиарда рублей. Ситуация разительно отличается от той, что сложилась у пассажирских авиакомпаний — последние за тот же период продемонстрировали рекордную прибыль в 87,8 миллиарда рублей, что в 2,8 раза больше, чем в 2021-м.

Однако причиной таких различий стал объем государственных субсидий. Если пассажирские перевозчики получили помощь более чем на 100 миллиардов рублей (без них авиакомпании стали бы убыточными), то грузовые — только 2,9 миллиарда.

Главной причиной убытков грузовых авиаперевозок стало начало боевых действий на Украине и последовавшие западные санкции. Для компаний было закрыто воздушное пространство, запрещены поставки и аренда самолетов, продажа деталей для ремонта и техническое обслуживание, страхование судов и финансовая помощь.

Сокращение бизнеса привело к тому, что перевозки грузов, с учетом почты, сократились на 59,42 процента, до 599 тысяч тонн. Как следует из данных Росавиации, по этому показателю грузовые авиаперевозки упали на уровень 2001 года. Ударом для отрасли стало частичное закрытие китайского направления — Пекин ввел ограничения на полеты самолетов с двойной регистрацией.

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Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков считает, что в 2023 году грузовые авиакомпании покажут сравнимые с прошлым годом финансовые результаты. Однако директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Элина Кулиева предположила, что убытки возрастут, поскольку давление на компании продолжается, а расходы на поддержание парка в рабочем состоянии будут постепенно возрастать.

Ранее начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев пожаловался, что у центров обучения пилотов по всей России возникла серьезная нехватка самолетов. Неисправны около половины машин, но ремонтировать их сложно из-за санкций.

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    Платон Щукин
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