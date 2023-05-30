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18:48, 30 мая 2023Силовые структуры

Четырех российских полицейских осудили за вымогательства у наркоманов

В Петербурге четверо бывших полицейских ППС получили срок по делу о вымогательствах

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге четверо бывших полицейских патрульно-постовой службы приговорены к четырем годам и четырем месяцам колонии общего режима по делу о вымогательствах и превышении должностных полномочий. Об этом во вторник, 30 мая, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Как установил суд, 7 апреля 2020 года посудимые заметили местную жительницу, искавшую наркотики, ее задержали и пригрозили, что сообщат о наркозависимости по месту работы. Испугавшись россиянка передала полицейским 150 тысяч рублей. Это лишь один эпизод из множества других, когда полицейские требовали у наркозависимых деньги, угрожая неприятным последствиями.

В ходе судебного заседания, подсудимые признали вину в полном объеме, принесли извинения и приняли меры по возмещению вреда.

18 мая сообщалось, что Долгопрудненский городской суд вынес приговор трем бывшим полицейским за произвол в отношении местного жителя, у которого они вымогали 300 тысяч под угрозой преследования за наркотики.

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    Владимир Седов
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