Четырех российских полицейских осудили за вымогательства у наркоманов

В Петербурге четверо бывших полицейских ППС получили срок по делу о вымогательствах

В Санкт-Петербурге четверо бывших полицейских патрульно-постовой службы приговорены к четырем годам и четырем месяцам колонии общего режима по делу о вымогательствах и превышении должностных полномочий. Об этом во вторник, 30 мая, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Как установил суд, 7 апреля 2020 года посудимые заметили местную жительницу, искавшую наркотики, ее задержали и пригрозили, что сообщат о наркозависимости по месту работы. Испугавшись россиянка передала полицейским 150 тысяч рублей. Это лишь один эпизод из множества других, когда полицейские требовали у наркозависимых деньги, угрожая неприятным последствиями.

В ходе судебного заседания, подсудимые признали вину в полном объеме, принесли извинения и приняли меры по возмещению вреда.

18 мая сообщалось, что Долгопрудненский городской суд вынес приговор трем бывшим полицейским за произвол в отношении местного жителя, у которого они вымогали 300 тысяч под угрозой преследования за наркотики.