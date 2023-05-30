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10:24, 30 мая 2023Среда обитания

Гитарист группы The Eagles купил роскошный дом приемному сыну

Гитарист группы The Eagles Джо Уолш купил дом в Лос-Анджелесе за 2,3 млн долларов

Фото: Imago stock&people / Globallookpress.com

Гитарист американской рок-группы The Eagles Джо Уолш купил роскошный дом в калифорнийском Лос-Анджелесе. Недвижимость обошлась музыканту в 2,3 миллиона долларов (около 186 миллионов рублей), передает Dirt.

По данным издания, Уолш приобрел объект не для собственного проживания — в дом переедет приемный сын гитариста Кристиан Киличи. Жилье было построено в 1959 году, недавно в нем проводился серьезный ремонт. Особняк состоит из одного этажа, его площадь составляет примерно 223 метра.

Внутри дома три спальни и две ванные комнаты. Их дополняют гостиная с кинопроектором и системой объемного звука, столовая с выходом на задний двор и кухня, оснащенная современной бытовой техникой. Особенности интерьера включают в себя высокие потолки, французские двери и паркетные полы из дуба. Помимо главного здания, на территории имеются бассейн, дополнительная постройка для гостей с собственными кухней и ванной.

Ранее в мае сообщалось, что певица Бейонсе и рэпер Jay-Z купили самый дорогой дом в Калифорнии. Новое жилье обошлось паре в 200 миллионов долларов.

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    Александра Качан
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