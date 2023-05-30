Xiaomi перенесет часть производства гаджетов из Китая

Reuters: Xiaomi начнет производить часть аудиотехники в Индии вместо Китая

Китайская компания Xiaomi частично перенесет производство аудиотехники в Индию. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты агентства выяснили, что Xiaomi заключила договор с индийским производителем электроники Optiemus. Китайская корпорация начнет производить некоторую часть аудиотехники на заводах в Индии. Не уточняется, будут ли производимые гаджеты продаваться только на индийском рынке или также будут поставляться на экспорт в другие страны.

Информацию о переносе подтвердили в корпорации. Так, представители индийского офиса Xiaomi сообщили в Twitter, что договорились с Optiemus о начале производства аудиотехники в городе Ноида. По словам специалистов Reuters, в Индии IT-гигант продает смарт-колонки, проводные и беспроводные наушники.

В компании также уточнили, что к 2025 году намерены локализовать производство гаджетов в Индии на 50 процентов. В материале говорится, что власти страны подталкивают иностранные компании инвестировать в организацию производства своих товаров непосредственно в Индии.

В начале марта источники Bloomberg рассказали, что китайские поставщики Apple задумали перенести производство во Вьетнам и Индию. По информации инсайдеров, производители компонентов для гаджетов запланировали диверсифицировать свой бизнес и снизить зависимость от Китая.