Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:00, 30 мая 2023Наука и техника

Windows XP полностью взломали

The Register: энтузиасты научились подбирать ключи для Windows XP

Фото: Wisely / Shutterstock / Fotodom

Неизвестные взломали алгоритм подбора ключей для Windows XP. Об этом сообщает издание The Register.

Позволяющую генерировать ключи для активации устаревшей Windows программу обнаружили в блоге Tinyapps. По словам создателей утилиты, с помощью сервиса можно создавать действительные ключи активации в автономном режиме — без подключения к серверам Microsoft.

По словам специалистов, хакеры взломали алгоритм активации Windows XP и научились создавать ключи еще в 2019 году, однако тот инструмент требовал связи с серверами Microsoft. Новая программа позволяет активировать ОС полностью в автономном режиме.

Журналисты издания отметили, что они не знают, кому мог понадобиться инструмент для взлома Windows, вышедшей в 2001 году. Авторы предположили, что устаревшая ОС может быть полезна для запуска приложений, которые не поддерживают актуальные версии операционных систем Microosft. В заключении специалисты предостерегли потребителей от использования XP, так как вышедшая больше 20 лет назад система не отвечает современным требованиям безопасности.

В начале апреля YouTube-блогер Enderman рассказал, что ему удалось подобрать лицензионный ключ для Windows 95 с помощью ChatGPT. Автор заметил, что ему удалось обойти юридические ограничения системы.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости
    Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Работа ПВО и сбитые дроны: что известно об ударах по столице?
    Очевидица рассказала о моменте попадания БПЛА в дом в Новой Москве
    Разбивший грузовик возле Белого дома хотел покончить с демократией в США
    Россиянам рассказали о способах избавиться от храпа
    Три летевших к Москве дрона были подавлены и отклонились от целей
    Пять дронов сбили под Москвой с помощью комплекса «Панцирь-С»
    Стало известно о значительном росте цен на авиабилеты в России
    Минобороны сообщило о восьми задействованных в атаке на Москву беспилотниках
    ЮАР гарантировала дипломатический иммунитет участникам саммита БРИКС
    Появились кадры возможного падения БПЛА и взрыва в поле под Москвой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.