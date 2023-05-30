Названы особенности оформления завещания на единственного ребенка

Юрист Виноградов: если в семье конфликты, нужно писать завещание на единственного ребенка

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что по закону единственный ребенок может получить все имущество своего родственника, даже если нет завещания, так как он является наследником первой очереди. Однако в этом деле бывают исключения и особенности, эксперт назвал их в интервью агентству «Прайм».

На данный момент существует два способа принять наследство. По закону и по завещанию, уточнил юрист. В первом случае речь идет о порядке очередности. Во втором же наследодатель оставляет конкретное имущество строго определенному человеку, объяснил эксперт.

Если у россиянина один ребенок, то имущество после ухода родителя переходит ему в равных долях с остальными наследниками первой очереди, также подчеркнул Виноградов. При этом необходимость писать завещание на единственного ребенка возникает в случае напряженных отношений в семье.

«Например, муж и жена расстались, но не оформили официальный развод. В случае ухода мужа все его имущество переходит к супруге и ребенку», — подчеркнул Вадим Виноградов.

Если есть желание, чтобы наследодателями в равных частях стали ребенок, супруг и родители, то нужно оформить завещание, подсказал россиянам юрист. Однако в этом случае речь идет о трудоспособных взрослых. Так, несовершеннолетние или нетрудоспособные родственники россиянина наследуют независимо от завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, резюмировал Виноградов.

В марте адвокат Виктория Данильченко рассказала, что нотариус может исключить недостойного наследника из состава наследников. Разрешить спор поможет решение суда или привлечение медиатора. Недостойными наследниками, как объяснила эксперт, являются лица, которые своими умышленными противоправными действиями способствовали или пытались способствовать призванию их самих к наследованию или увеличению причитающейся им доли наследства.