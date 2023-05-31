В Канаде полиция раскрыла дело об изнасиловании полувековой давности

Полиция нашла насильника при помощи ДНК-теста через 50 лет после преступления

В Канаде нашли насильника, надругавшегося в 1975 году над 16-летней девушкой. Как сообщает Guardian, полиции удалось раскрыть преступление полувековой давности при помощи ДНК-теста.

16-летняя Шэррон Прайор исчезла 29 марта 1975 года в пригороде Монреаля, после того как отправилась встретиться с друзьями в местной пиццерии. Тело Прайор со следами сексуального насилия нашли через три дня в лесистой местности недалеко от городка Лонгей. Это дело стало одним из самых громких нераскрытых преступлений в Канаде. За годы полицейские рассмотрели более ста версий и опросили столько же подозреваемых, но не приблизились к разгадке. Мать Шэррон, Ивон Прайер также провела большую часть своей жизни в поисках преступника, который отнял жизнь у ее дочери.

Лишь в 2022 году у следователей появился новый подозреваемый. Это произошло, когда полиция начала просматривать другие дела того же времени. Им на глаза попалось имя Фрэнклина Мэйвуда Ромина, который к моменту истории с Прайор совершил несколько серьезных преступлений включая побег из тюрьмы, ограбление и изнасилование. При этом Ромин, являющийся гражданином США, несколько раз пересекал канадскую границу, пытаясь скрыться от правосудия.

Через месяц после обнаружения тела Прайор Ромина задержали офицеры пограничного контроля Канады и экстрадировали на родину. Там его сразу приговорили к тюремному сроку. В 1982 году Ромина освободили. Он сразу же уехал в Монреаль, где ушел из жизни при невыясненных обстоятельствах в возрасте 36 лет. Останки Ромина отправили родным в Хантингтон, где его погребли рядом с другими членами семьи.

Когда выяснились обстоятельства биографии Ромина и его наклонности, правоохранители решили провести эксгумацию, чтобы сравнить ДНК с тем, которое было найдено на месте преступления. Результаты теста со стопроцентной точностью подтвердили, что на Прайор напал именно Ромин. Его внешность также совпадала с описанием, предоставленным единственным свидетелем.

После получения результатов анализа ДНК прокурор Марк Сорсайя назвал преступление против Прайор событием, в котором сошлись «самое беспримесное зло, существующее в человеческой природе, и самая невинная ее часть — ребенок». Он также добавил, что подобные события могут стать для семьи жертвы разрушительными, потому что страшно «знать, что твой ребенок ушел вот так».

Ранее сообщалось о женщине, которая нашла отца-насильника благодаря ДНК-тесту. Им оказался сотрудник центра для людей с особыми потребностями, где жила ее мать-инвалид.