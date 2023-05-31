The Hindu: Путин не поедет на саммит ШОС в Индию, а примет в нем участие онлайн

Президент России Владимир Путин и другие лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) примут участие в саммите онлайн, а не поедут участвовать в нем в Индию. Об этом пишет издание The Hindu со ссылкой на источники.

По словам источников издания, Нью-Дели мог отказаться от присутствия лидеров на саммите ШОС из-за «трудностей с расписанием». Кроме того, утверждается, что правительство Индии не получило окончательного подтверждения о своем присутствии от ряда политиков — в том числе из Китая и Пакистана.

Дипломатические источники также сообщили, что им самим сказали о решении провести саммит в режиме видеоконференции «незадолго до официального объявления МИД». В письме, помеченном как срочное, просто говорилось, что «индийская сторона настоящим сообщает, что саммит ШОС 4 июля будет проведен в виртуальном формате».

Как сообщили в МИД Индии, на саммит были приглашены все страны — участницы ШОС: Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Иран, Белоруссия и Монголия будут участвовать в качестве наблюдателей, а Туркмения — в качестве гостя председателя.

