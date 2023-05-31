Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:33, 31 мая 2023Мир

Путин не поедет на саммит ШОС в Индию

The Hindu: Путин не поедет на саммит ШОС в Индию, а примет в нем участие онлайн

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и другие лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) примут участие в саммите онлайн, а не поедут участвовать в нем в Индию. Об этом пишет издание The Hindu со ссылкой на источники.

По словам источников издания, Нью-Дели мог отказаться от присутствия лидеров на саммите ШОС из-за «трудностей с расписанием». Кроме того, утверждается, что правительство Индии не получило окончательного подтверждения о своем присутствии от ряда политиков — в том числе из Китая и Пакистана.

Дипломатические источники также сообщили, что им самим сказали о решении провести саммит в режиме видеоконференции «незадолго до официального объявления МИД». В письме, помеченном как срочное, просто говорилось, что «индийская сторона настоящим сообщает, что саммит ШОС 4 июля будет проведен в виртуальном формате».

Как сообщили в МИД Индии, на саммит были приглашены все страны — участницы ШОС: Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Иран, Белоруссия и Монголия будут участвовать в качестве наблюдателей, а Туркмения — в качестве гостя председателя.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны заявило об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины
    На федеральном канале россиянам рассказали о новом законе Уганды под гей-порно
    В Кремле оценили реакцию Вашингтона и Лондона на атаки дронов на Москву
    Обнаружена связь между эректильной дисфункцией и когнитивными способностями
    В Кремле заявили об обеспокоенности из-за ситуации в Косово
    Два человека пострадали при обстреле приграничного российского региона ВСУ
    Художница придумала необычный способ использовать нераспроданный хлеб
    Песков ответил на предложение Кадырова ввести военное положение по всей России
    Кремль оценил ситуацию в приграничных российских регионах
    Россиянам назвали способную спасти жизнь привычку
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.